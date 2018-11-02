Лукашенко разрешил частнику «не с улицы» осваивать китайские кредиты

Беларусь не выбирает открытые Китаем кредитные линии, в связи с чем Лукашенко предложил часть этих кредитных средств направлять на поддержку частного бизнеса, который считается «своим».

"У нас большое количество невыбранных коммерческих китайских кредитов, 7 миллиардов, есть еще и дешевые. Недавно я распорядился, чтобы вы прекратили ориентироваться только на гигантов. Есть толковый частник, которого мы знаем, не просто шарлатаны с улицы, вот им надо помогать. Они за 20-30 миллионов создадут нам сотни тысяч рабочих мест", - заявил сегодня Лукашенко, посещая Витебский меховой комбинат.

По его словам, не обязательно при этом выделять на строительство новых частных предприятий сотни миллионов или миллиарды долларов. Белорусский правитель в качестве примера привел предприятие Марко и гендиректора Н.Мартынова.

"Прекрасное предприятие. Если бы он себя не зарекомендовал, я бы с ним не разговаривал ни про холдинг, ни про это. Он себя зарекомендовал хорошим частником, бизнесменом", сказал Лукашенко.

Компания Марко выкупила Витебский меховой комбинат в 2013 году, вложив в модернизацию, как утверждают официальные СМИ, 24 млн. долларов и создало около 300 рабочих мест.

Продолжая хвалить Марко, Лукашенко заявил, что носит обувь этого предприятия и тем самым вызвал интерес со стороны президента Казахстана Назарбаева.

"Я даже когда встречаюсь с главами государств (они щеголяют в итальянских, еще каких-то), Назарбаев говорит: "А где это ты такое взял?". Я говорю: "В Беларуси". - "Да не может быть!" Снял и показал ему - "Марко" написано", - заявил Лукашенко. - "И не надо итальянское, и не надо французское".