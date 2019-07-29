Лукашенко: Люди поддерживают нынешнюю власть

Лукашенко потребовал от местных органов организовать грядущие избирательные кампании – парламентские и президентские выборы – «на достойном уровне».

"Партийных органов у нас нет, КПСС нет, то есть отдельно политикой заниматься некому. Все сосредоточено в ваших руках на месте. Это, наверное, отчасти и хорошо, но где-то создаются и проблемы», - заявил сегодня Лукашенко согласовывая руководителей местных органов власти.

«Я вас убедительно прошу: организовать надо на достойном уровне… Люди нас понимают, поддерживают нынешнюю власть. Не без критики, хватает критики. Это хорошо и правильно. Поэтому надо разговаривать с людьми, ни в коем случае не должно быть никакого давления. Отнеситесь по-человечески к людям. Естественно, это экзамен, к нему надо готовиться. Посмотрите, может, где-то что-то надо подчистить, поднять, не только в агрогородках и районных центрах - тут мы более-менее порядок навели и рабочие места создали".

"Запрос на справедливость никуда не ушел, он только обостряется", - также добавил белорусский правитель.