Обещанная реакция Лукашенко на критику в СМИ (Дополнено)

"Я обещал отреагировать на некоторые замечания нашего общества в СМИ, интернете. Беру негатив. Я уже говорил, что 90% населения абсолютно адекватно поддерживают эти решения. Но я беру негатив, который там прозвучал. Особенно в интернете, знаю, кто это пишет. Конечно, это те, которые, может быть, за этого президента и не голосовали. Но тем не менее это часть нашего общества. Это граждане Беларуси. И не граждане, особенно россияне и украинцы. Поэтому я отследил вместе с пресс-службой всю эту информацию. И кратко хочу ответить", - сказал сегодня Лукашенко, назначая новое правительство страны.

1. «Некоторые говорят, вот, президент устроил разнос. Некая показательная порка, кадровые чистки. Никакой разнос, никакие чистки президенту невыгодны. Потому что правительство формирует президент. Да, он консультируется, изучает эти кандидатуры с общественными организациями… Но указ подписывает президент по назначению членов правительства. И что, вы хотите сказать, что я назначил этих членов правительства для того, чтобы разнос устроить? Это значит самому себе. Поэтому президенту ну никак не выгодно иметь такое правительство, которому надо устраивать разнос. Но если правительство, назначенное президентом, не то что не проводит тот курс, который обозначен, который народом выстрадан и поддержан этим правительством публично, да еще не выполняет решения президента…. Какая должна быть моя реакция? Я что, должен со стороны смотреть? У нас есть примеры недалеко, когда все смотрят со стороны и ничего не предпринимают. И вы знаете, какая реакция народа"….

2. По словам белорусского правителя, «некоторые намекают на выборы и говорят о том, что принятые решения - это популизм. Я когда прочитал, сам подумал, а когда у нас выборы президентские… Оказывается, у нас в 2020-м году только срок. Это еще полсрока. Какой популизм под выборы? Это кому-то хочется, чтобы выборы были завтра или послезавтра. Но я уже на этот вопрос отвечал. Выборы президентские мы проведем строго по конституции нашей страны. У нас нет никакой необходимости сегодня или завтра проводить президентские выборы и под это развивать какой-то популизм. Глупость несусветная!"…

"Некоторые глубже смотрят: "Это - приговор системе". Тот есть система власти, политика внутри страны не та, система плохая. Это кому-то хочется, чтобы был такой приговор системе. Или, как некоторые говорят: "Система пошатнулась". Так вот эти решения как раз и приняты, чтобы система не пошатнулась", - сказал Лукашенко, говоря о смене правительства.

«Другой системы в Беларуси нет, и никто не предложил другой системы и власти, и развития Беларуси взамен той, которая существует. Одна болтовня. И потом, я уже тоже обращал внимание. Ведь, если я принимаю какие-то решения, даю указания, это не экспромт. Это выстраданные решения вместе с правительством, с вами. Альтернативы никто не предложил. Некоторые говорят о необходимости привлекать на госдолжности управленцев из сферы бизнеса. Не важно, откуда. Главное, чтобы он был профессионалом, опытным человеком. И если ты идешь в правительство, ты хотя бы представлять должен систему этого правительства".

«Звучат также предложения объявить открытый конкурс на должности в правительстве. Мы насмотрелись в странах Восточной Европы, в России их проводили, в Украине, мы насмотрелись на эти конкурсы. И что? Нужны опытные люди, умеющие что-то делать».

"Некоторые говорят, что Лукашенко сейчас назначит "близких к себе". Слушайте, я до президентства Сергея Николаевича (Румаса) вообще не знал. Знал его отца. Молодец, крепкий был человек. И внимательно к нему (Сергею Румасу) присматривался, несколько раз ему говорил свое мнение о его отце. Турчина я в основном узнал, когда поручил развивать IT-сферу. И многих других… И пусть Кухарев не думает, что он просто так переместился в Комитет госконтроля, а потом вернулся обратно. Да нет, это моя практика проверять людей в разных ипостасях. И то, что он побыл в Комитете госконтроля, то, что он увидел через призму КГК развитие нашей экономики, все недостатки увидел - это благо, опыт. Что Петришенко вместе с Сергеем Николаевичем занимались формированием ЕАЭС, хорошо знают главного нашего экономического и политического партнера - Россию - это тоже очень важно. Им придется заниматься этими вопросами. Аналогично и в отношении Романа Головченко, который ранее работал в военно-промышленном комплексе, а затем на дипломатических должностях. Поэтому нет здесь случайных людей! Какой тут еще конкурс может быть? Что, таких как Петришенко и Головченко, куча, под триста человек, чтобы между ними конкурс проводить? Это выращенное новое поколение руководителей. И дай бог, чтобы мы не ошиблись, и вы были преданными и надежными людьми, чтобы не случилось, как у нас в системе здравоохранения: коррупционер на коррупционере сидит и коррупционером погоняет. И притом благо свое обеспечивали за счет роста цен на лекарство и технику, которую мы закупали в больницы. Это значит, залезли в карман людей. Это высшая степень коррупции!"

"Никакой близости, никакой любви у меня к моим подчиненным никогда не было. Да, я уважаю людей, которые отдают себя полностью делу. Которые выполняют, может, даже и не свойственные для них функции. Потому что они любят свою страну и народ. Вот если вы все будете хотя бы так, как я, любить нашу Беларусь и наш народ, у нас с вами получится работа".

"Некоторые наши граждане слишком радикальны. И советуют президенту: "Сажать всех надо, а не увольнять". Виновные сядут. Но в стране должен быть закон, и все должно быть по закону. И их немало уже посадили - тех, кто нарушает этот закон. И этот закон для всех одинаков: и для чиновников, и для рабочих, и для крестьян, для специалистов, учителей и врачей…. Все будет по закону".

«Коррупция недопустима. И вас хочу об этом предупредить особо. Потому что завтра вокруг вас начнут виться бизнесмены и прочие, которые хотят легкой жизни. Вы со всеми встречайтесь, разговаривайте, ходите с ними в баню, если хотите. Можете с ними даже сто грамм выпить. Но помните, что вы - люди государственные. Моральный ваш облик и поведение на глазах у людей. У меня нет привычки ходить за чиновником, и даже членом правительства, смотреть, куда он пошел. Ходите, куда хотите. Это ваше право. Вы должны видеть, чем живет общество, и вы живете в этом обществе. Но помните: на любое нарушение, особенно взятки, коррупционные и другие проявления, будет мгновенно реакция с моей стороны, как бы мне больно это ни было".

"Но поверьте, мне больнее, чем кому-либо. Потому что вы - мои "дети". Мне что, приятно было этих людей уволить? Допустим, Семашко столько проработал. И тот же Кобяков - и там, и там… И Василий Иванович Жарко. Но если провалы в работе... Если у Василия Ивановича Жарко коррупционеры кругом… И я трижды предупреждал: посмотри, разберись… А там - обвал.. Как я могу работать с таким человеком?".

"Некоторые переживают, что к моему приезду, визиту в тот или иной регион Беларуси марафет наводят. Кто дороги меняет, кто еще что-то… Я скажу тоже по-народному: а как вы думали? Если к Кочановой или Сергею Румасу приходит гость, они что, в доме не убирают? А тут же президент приехал. Он, может, один раз в пятилетку или в два-три года к тебе приедет. И ты что, порядок не наведешь? Ну, это вообще вопиющее было бы неуважение к президенту. Ну и потом, то, что будет сделано, оно же там останется. Я же с собой это не заберу".

«Неприемлемо только одно: если наводят лоск с той стороны, откуда подъедет президент. Но вы знаете мою практику. Никогда такого не было, чтобы я подошел со стороны этого лоска и не зашел с обратной стороны. Поэтому я все вижу. Но люди должны понимать, что благосостояние, чистота и порядок в городе, на селе, в деревне зависят не только от чиновников, но и от самих этих людей. Поэтому если кто-то к приезду президента сделает доброе дело, я буду только благодарен. Но это должно быть планово, люди должны видеть пользу от этого, это не должно быть показушным. Никаких потемкинских деревень в Беларуси нет и никогда не будет"