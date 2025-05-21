США отказались участвовать в саммите G20 в ЮАР

США не будут участвовать в саммите G20 в ЮАР из-за несогласия с повесткой дня. Об этом госсекретарь Марко Рубио заявил на слушаниях в Сенате.

По его словам, это во многом связано с противоречиями между Соединенными Штатами и Южно-Африканской Республикой. Белый дом не согласен с повесткой, которую формирует ЮАР, — она не отражает приоритеты администрации американского президента, добавил Марко Рубио.

Ранее он заявлял, что не поедет на саммит G20 в Йоханнесбурге.

«Южно-Африканская Республика делает очень плохие вещи», - говорил представитель Белого дома.

Глава США Дональд Трамп также обвинял ЮАР в геноциде белых граждан и пообещал пропустить саммит, если «ситуация не будет урегулирована».

C 19 по 22 мая у президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосы был запланирован рабочий визит в Соединенные Штаты, в ходе которого он должен встретиться с Дональдом Трампом.

США заморозили помощь ЮАР из-за конфискации фермерских земель.

«Большая двадцатка» (G20) — это неформальный форум ведущих развитых и развивающихся экономик мира, созданный в 1999 году. Служит одной из главных площадок для обсуждения макроэкономической политики, финансового регулирования и других экономических вопросов.

В G20 входят 19 государств (Россия, Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония), а также Европейский союз и Африканский союз. На участников G20 приходятся около 85% мирового ВВП и 75% мировой торговли, в них проживает почти две трети населения планеты.