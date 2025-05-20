Минский завод колесных тягачей фигурирует в 17-м пакете антироссийских санкций ЕС

Минский завод колесных тягачей (МЗКТ) включен в утвержденный 20 мая Советом ЕС 17-й пакет антироссийских санкций. Такая информация содержится в опубликованном в Официальном журнале Европейского союза документе.

В обосновании говорится, что «Минский завод колесных тягачей — белорусское военно-промышленное предприятие, разрабатывающее военную технику для Вооруженных сил РФ и поддерживающее обороноспособность России».

«Только в 2024 году общий объем экспорта предприятия составил 306 вагонов военной техники, в основном поставленных российским предприятиям, входящим в военно-промышленный комплекс Российской Федерации. В 2025 году предприятие продолжило экспорт военной техники в Российскую Федерацию», - отмечается в документе.

Таким образом, МЗКТ «оказывает материальную поддержку военно-промышленному комплексу России и правительству Российской Федерации, которое несет ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию ситуации в Украине».

МЗКТ специализируется на производстве большегрузных колесных транспортных средств высокой проходимости. Предприятие уже находится под санкциями ЕС с декабря 2020 года из-за нарушений прав человека в Беларуси.