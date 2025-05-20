ЕС сократит персонал в иностранных диппредставительствах, в том числе и в Беларуси

Европейская служба внешних связей (EEAS) планирует сократить около десяти зарубежных дипломатических представительств и уволить около 100 местных сотрудников на фоне бюджетных ограничений и широкой реструктуризации.

По сведениям Politico, верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас представила план реформирования EEAS руководству Еврокомиссии 14 мая и получила добро на реализацию реформ, которые будут проводиться в течение следующих двух лет.

Как сообщил один из источников Politico, под сокращение попадут делегации в тех странах, в которым у ЕС уже нет "сильного интереса", например, в Беларуси или Лесото.

Приоритеты блока, пояснил источник, смещаются от помощи развитию к реализации стратегических интересов, таких как контроль за соблюдением санкций против России, введенных из-за ее агрессии против Украины, или сотрудничество в сфере обороны, и ресурсы соответственно будут перераспределены именно в этих направлениях.

Хотя официального закрытия каких-либо из 144 зарубежных делегаций не планируется, около десяти из них будут сокращены до базового состава: посол и один-два помощника. Местный персонал в этих представительствах будет постепенно выведен из штата.

Примерно 100 местных сотрудников, по словам второго источника, будут уволены в два этапа – в 2026 и 2027 годах. Этот источник также отметил, что сокращение делегаций до минимума и перевод их сотрудников на удаленную работу на практике равносильны их закрытию.

Сокращение запланированы на фоне общих бюджетных ограничений, затрагивающих целый ряд структур ЕС. В более ранней версии плана реформ, о которой Politico сообщал в ноябре 2024 года, предполагались значительно более масштабные увольнения – до 800 человек.