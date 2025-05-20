ЕС одобрил 17-й пакет антироссийских санкций

Европейский Союз 20 мая одобрил новый пакет антироссийских санкций, который стал 17-м по счету. Об этом в соцсети X (ранее Twitter) написала топ-дипломат ЕС Кая Каллас.

По ее словам, пакет затронет, в частности, почти 200 судов "теневого флота" России.

"Новые меры также касаются гибридных угроз и прав человека", – добавила она.

Глава европейской дипломатии также проинформировала о начале работы над следующим санкционным пакетом против РФ.

"Чем дольше Россия будет вести войну, тем жестче будет наш ответ", – подчеркнула Каллас.

Ранее сообщалось, что 18-й пакет антироссийских санкций, работу над которым уже начали в ЕС, кроме российских банков, может содержать ограничения против банков государств вне Евросоюза, которые поддерживают российскую оборонную промышленность и армию.