Последнее обновление: 21.05.2025 18:23

Евросоюз продлил на два года свою миссию партнерства в Молдове

Совет ЕС продлил миссию партнерства Евросоюза в Молдове (EUPM) еще на два года, до 31 мая 2027 года, с бюджетным ассигнованием на этот период в размере более €19,8 млн.

"Благодаря нашей миссии мы помогли Молдове укрепить кибербезопасность и улучшить защиту от гибридных угроз. Поддержка ЕС более сильной и устойчивой Молдовы - это инвестиция в нашу собственную безопасность, а также в путь Молдовы к членству в Европейском союзе", - заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.

В опубликованном коммюнике сообщается, что Совет ЕС также принял решение скорректировать мандат EUPM "с целью расширения предоставления стратегических консультаций властям республики в секторе безопасности".

Миссия EUPM создана в апреле 2023 года на первоначальный период в два года для повышения устойчивости сектора безопасности страны в областях управления кризисами и гибридными угрозами, включая кибербезопасность и противодействие иностранным информационным манипуляциям и вмешательству.



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