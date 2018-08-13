Лукашенко меняет министра промышленности после посещения завода в Орше

Поездка Лукашенко в понедельник в Оршу и посещение Оршанского инструментального завода могут закончиться назначением нового министра промышленности РБ.

"Не любите вы людей, не любите вы завод. Если уже делаете тут какую-то показуху, сделайте бордюр, но зачем в траву класть асфальт. Это что, культура? Вот за это чиновников и ненавидит порой народ - за ваши безалаберность и безобразие", - заявил Лукашенко еще на подъезде к предприятию.

"Скорее всего, министра сюда направим к тебе работать. У него выбор один: или тюрьма, или сюда. Публично об этом говорю. Пока двойка с минусом и к тебе претензий море. Никогда не занимайся очковтирательством. Ты - молодой руководитель. Ты здесь главный. Не дай бог, я перед новым годом приеду и мой глаз зацепится где-то за что-то. Ты знаешь, что будет", - предупредил белорусский, обращаясь к директору завода Владиславу Бардюкову после осмотра предприятия.

"Я бы за него (за завод) не цеплялся, если бы нам этот продукт не был нужен. Поэтому инструментальный завод надо восстановить на самом высоком уровне, чтобы "Гомсельмаш", МТЗ, МАЗ и все другие предприятия, даже переработки и сельского хозяйства, получили хороший инструмент. Вот почему я цепляюсь за этот завод. Пока это идиотское отношение к моему поручению. Но я знаю, что делать. Власти у меня хватит. А министра промышленности с завтрашнего дня сюда, и пусть начинает работать. В какой должности - определи", - продолжил Лукашенко.

Состояние цехов, в том числе и протекающая крыша, также получили оценку Лукашенко.

"Разве это рабочие места?! Темница какая-то! Каторжные люди работают за 200 долларов в месяц!" - возмутился белорусский правитель.