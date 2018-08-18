Лукашенко: Главное народ, затем - независимость

Лукашенко расставил приоритеты своего правления на нынешнем этапе, категорически отрицая при этом, что он не скатывается к популизму.

"У нас в правительстве, не буду называть фамилии, было так: давайте мы вот курс этот заявим, а потом будем проводить иной курс (в других же странах так делается). Так у меня никогда не было и не будет! То, что мы людям обещали, а правительство было создано именно под этот курс, тот курс должен и проводиться. И главное в нашей политике - народ. Это никакой не популизм. Я всегда это говорил и говорю. В противном случае нам в этой стране делать нечего. Люди - это главное", - заявил сегодня Лукашенко.

«Дисциплина, порядочность, сплоченность, система власти, жесткость ее, нацеленная на дисциплину и профессионализм, - это фактор независимости страны. Поэтому второе направление - это независимость, обеспечение этой независимости. Мы будем независимы, если у нас экономика будет развиваться так, как следует. Если мы обрушим экономику, никакой независимости быть не может. Никакие словоблудия не спасут нас от разрушения", - продолжил Лукашенко.