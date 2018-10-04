ФРС планирует продолжать постепенно повышать ставки, несмотря на нервозность инвесторов

Представители руководства Федеральной резервной системы продолжают посылать сигналы о том, что постепенного повышения процентных ставок будет достаточно, чтобы сдержать инфляцию вопреки быстрому росту экономики, несмотря на то, что скачок стоимости долгосрочных заимствований позволяет предположить, что инвесторы могут все сильнее нервничать из-за такого оптимистичного сценария.

Доходность гособлигаций США подскочила в среду за счет данных, указавших на устойчивость американского рынка труда и сектора услуг. Инвесторы, долгое время сомневавшиеся в том, что ФРС сможет ужесточить политику в той мере, в которой запланировано, похоже, изменили свое мнение, поскольку ставки на то, что регулятор повысит ставку два или даже три раза в 2019 году, возросли.

Глава ФРС Джером Пауэлл в среду подчеркнул, что прогноз в отношении ВВП “впечатляюще оптимистичный”, отметив, что расширение экономики может продолжаться “фактически бесконечно”. Пауэлл сказал, что ставки должны продолжать приближаться к нейтральной отметке и даже могут немного выйти за ее пределы.

ФРС прогнозирует многолетний рост экономики, в то время как уровень безработицы, который уже находится ниже устойчивых уровней, опускается ниже текущих 3,9 процента. В отсутствие существенных потрясений регулятор планирует продолжать постепенно повышать ставки, поскольку не ожидается, что инфляция начнет резко расти.

Доходность 10-летних гособлигаций США достигла максимума с 2011 года. Доходность двухлетних госбондов, отражающая рыночные ожидания в отношении процентных ставок, выросла до 2,876 процента, максимума с июня 2008 года.

ФРС на прошлой неделе повысила ставки третий раз с начала года и опубликовала прогноз, согласно которому большинство представителей руководства регулятора ожидают четвертого повышения ставки в декабре и еще трех или четырех повышений в следующем году.