Совет Республики одобрил ратификацию соглашения с РФ о контроле за финрынком

Совет Республики Национального собрания одобрил ратификацию соглашения между правительством, Нацбанком Беларуси и правительством РФ, Центробанком России о сотрудничестве и обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в сфере надзора и (или) контроля за финансовым рынком.

"В соответствии с положениями соглашения определяется порядок обмена информацией между надзорными органами Республики Беларусь и Российской Федерации в сфере регулирования финансового рынка, что является необходимым элементом функционирования общего финансового рынка. Законопроект одобрен Советом Республики", - говорится в сообщении пресс-службы Совета Республики в Telegram-канале.

Документ был подписан в Москве 6 августа 2024 года.