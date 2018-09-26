ФРС повысит ставки, может завершить эпоху "аккомодационной" политики - прогноз

Федрезерв, как ожидается, повысит процентные ставки в среду, в то время как финансовые рынки сфокусировали внимание на том, может ли ускорение экономического роста США заставить регулятора быстрее ужесточать денежно-кредитную политику.

Двухдневное заседание ФРС, завершающееся в среду, может ознаменовать формальный конец “аккомодационного” уровня ставок, использованного регулятором для поддержки американской экономики после начала рецессии 2007-2009 годов.

Согласно анализу фьючерсов на ставку по федеральным фондам CME Group, вероятность повышения ключевой ставки ФРС в среду составляет 95 процентов. Повышение станет третьим с начала 2018 года.

Однако более широкий вопрос заключается в том, скорректирует ли ФРС прогноз для денежно-кредитной политики на ближайшие несколько лет с учетом ускорения роста ВВП, или опасения о потенциальной глобальной торговой войне и замедлении расширения экономики все же заставят регулятора придерживаться текущего курса.

Рост ВВП США во втором квартале составил 4,2 процента, показали данные министерства торговли, опубликованные в августе. В первом квартале экономика расширилась на 2,2 процента.

Некоторые аналитики ждут более существенного изменения риторики американского центробанка. Оно может отразиться в заявлении ФРС по итогам заседания, которое будет опубликовано в 21.00 МСК, в сопроводительных экономических прогнозах и прогнозе относительно ставок или в комментариях главы регулятора Джерома Пауэлла на пресс-конференции в 21.30.

Инвестбанк Goldman Sachs прогнозирует, что ФРС повысит ставки четыре раза в 2019 году, в то время как чиновники регулятора, согласно июньским прогнозам, ждут от двух до трех подъемов стоимости заимствований.

Ключевая ставка ФРС на данный момент составляет 1,75-2,00 процента.