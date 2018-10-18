Чиновники ФРС видят необходимость дальнейшего повышения ставок вопреки критике Трампа

Члены руководства Федеральной резервной системы в большинстве своем согласны с необходимостью повышения стоимости заимствований, несмотря на мнение президента США Дональда Трампа о том, что ужесточение монетарной политики уже зашло слишком далеко.

На заседании 25-26 сентября представители ФРС единогласно приняли решение о повышении ключевой ставки до 2-2,25 процента, свидетельствует протокол сентябрьского заседания, опубликованный в среду.

Члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке также “в целом ожидают, что дальнейшее постепенное повышение” стоимости краткосрочных заимствований “скорее всего, будет согласовываться” с непрерывным ростом экономики, силой рынка труда и устойчивой инфляцией, прогнозируемыми большинством, говорится в протоколе.

“Такой постепенный подход позволит уравновесить риск слишком быстрого ужесточения монетарной политики, которое может привести к резкому замедлению роста экономики и падению инфляции ниже целевого ориентира ФРС, и риск слишком медленного движения, которое спровоцирует подъем инфляции выше цели и, возможно, будет способствовать образованию финансовых дисбалансов”, - отмечается в документе.

Фондовый рынок США завершил торги в небольшом минусе, а доходность американских гособлигаций немного выросла на фоне ожиданий дальнейшего повышения ставок ФРС. Доходность индикативных 10-летних облигаций Казначейства США поднялась на 3 базисных пункта до 3,184 процента. Доллар также укрепил позиции.

Трамп сказал Рейтер в августе, что он “не в восторге” от политики повышения процентных ставок, которую проводит глава ФРС Джером Пауэлл. С тех пор его критика усилилась. На этой неделе президент США заявил, что Федрезерв - “главная угроза” для него, а на прошлой неделе он назвал центробанк “сумасшедшим”, “безумным” и “слишком агрессивным” в своей политике.