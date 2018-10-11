Последнее обновление: 11.10.2018 12:23

Процентные ставки ФРС уже на "хорошем уровне" - глава ФРБ Сент-Луиса

Категории: США Банки

Процентные ставки ФРС США уже находятся на “хорошем уровне” после череды повышений и у регулятора нет необходимости активизировать усилия для нормализации денежно-кредитной политики, сообщил в четверг глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард.

“Что касается нормализации, то мы уже достигли той точки, когда процентные ставки находятся на хорошем уровне, - сказал Буллард, являющийся сторонником низких процентных ставок. - У нас нет необходимости активизировать усилия для нормализации политики”.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Сентябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Октябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Финансы
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование