Процентные ставки ФРС уже на "хорошем уровне" - глава ФРБ Сент-Луиса

Процентные ставки ФРС США уже находятся на “хорошем уровне” после череды повышений и у регулятора нет необходимости активизировать усилия для нормализации денежно-кредитной политики, сообщил в четверг глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард.

“Что касается нормализации, то мы уже достигли той точки, когда процентные ставки находятся на хорошем уровне, - сказал Буллард, являющийся сторонником низких процентных ставок. - У нас нет необходимости активизировать усилия для нормализации политики”.