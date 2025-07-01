В Беларуси в I квартале банки выявили 184 поддельных денежных знака

В Беларуси в I квартале 2025 года банковскими работниками выявлено 184 поддельных денежных знака – 183 банкноты и 1 монета. Об этом сообщает Национальный банк.

Основное количество выявленных поддельных денежных знаков составили доллары США – 92,4%. Доля поддельных российских рублей составила 5,4%, евро – 2,2%. При этом не выявлено подделок белорусских рублей.

В сравнении с аналогичным периодом 2024 года общее количество подделок уменьшилось на 1,1%. Количество поддельных долларов США увеличилось на 8,3%, российских рублей уменьшилось на 37,5%, евро уменьшилось на 60,0%.

В Минске выявлено 57,1% всех поддельных денежных знаков, в областях республики – в пределах 3,3 – 10,3%. Поддельные денежные знаки были изъяты из денежного обращения в 28 населенных пунктах.

В I квартале 2025 года выявлены поддельные доллары США номиналами $100 и $50 – 74,1% и 25,3% соответственно, а также одна банкнота номиналом $20. В сравнении с аналогичным периодом 2024 года количество выявленных подделок номиналом $100 уменьшилось на 10,0%, а номиналом $50 увеличилось в 2,5 раза.

В банкнотном строении поддельных российских рублей значительно преобладали банкноты номиналом 5000 рублей – 80,0%. Выявлены по одной подделке банкнот номиналами 1000 и 500 рублей. В сравнении с I кварталом 2024 года количество банкнот номиналом 5000 рублей уменьшилось в 2 раза.

В отчетном периоде выявлены единичные подделки банкнот евро номиналами €100 и €50 – 2 и 1 штука соответственно. В сравнении с аналогичным периодом 2024 года не выявлялись банкноты номиналами €500 и €20. Все количество поддельных монет составила одна монета номиналом €2.

Из выявленных поддельных банкнот евро 2 из них новой серии ”Европа“ – одна банкнота номиналом €100 и одна – €50.

«Оценка использованных способов воспроизведения изображений поддельных банкнот свидетельствует о том, что с использованием полиграфических технологий изготовлены более 93% поддельных долларов США

(в основном плоская печать, а также глубокая печать) и 66% поддельных евро (все плоская печать). Для воспроизведения изображений остальных поддельных банкнот использованы технологии репрографии – принтерные устройства (в основном струйная печать, а также электрофотография для долларов США,

струйная печать для евро и российских рублей)», - отмечает регулятор.