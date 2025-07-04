Ультраправых в Европарламенте подозревают в растрате средств ЕС

В настоящее время распущенная ультраправая политическая группа Европарламента "Идентичность и демократия" подозревается в хищении средств ЕС в течение 2014-2019 годов. Об этом говорится в совместном расследовании ряда европейских СМИ, в частности Zeit и Le Monde.

Как установили журналисты, "Идентичность и демократия" платили деньги бюджетного фонда Европарламента компаниям, приближенным к политикам "Альтернативы для Германии" и французского "Национального объединения".

Аудиторы Европарламента обратили внимание на подозрительные расходы после проверки финансового отчета распущенной политической группы, который выявил нарушений на более чем 4,3 миллиона евро.

Например, медиаагентство из немецкого города Фульда, владельцем которого является местный политик "АдН", якобы получило в общей сложности 64 тысячи евро от ультраправой группы в обход тендера.

В целом более трех миллионов евро средств ЕС поступили компаниям, приближенным к "Нацобъединению" – также без конкурсной процедуры, говорится в расследованиях.

Кроме того, "Идентичность и демократия" раздали в общей сложности 700 тысяч евро различным ассоциациям и инициативам, деятельность которых не имела никакого отношения к Европарламенту. Например, 1100 евро получила организация, которая заботится о бездомных котах в итальянском Лацио.

По данным Le Monde, внутренний отчет о проверке вскоре будет передан в комитет Европарламента по бюджетному контролю.

Но пока неизвестно, приведет ли он к юридическим последствиям для ультраправых партий Германии и Франции, которые по-прежнему представлены в Европарламенте, но в других политических группах.

В конце марта во Франции признали виновными более двух десятков бывших евродепутатов и сотрудников Европарламента от "Нацобъединения", в частности Марин Ле Пен, по делу о нецелевом использовании средств ЕС.