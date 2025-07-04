Власти РФ пытаются вернуть иностранную валюту в страну

Путин подписал указ, позволяющий новым инвесторам из других стран - в том числе так называемых "недружественных" - вкладывать средства в российские финансовые активы без обязательства размещать их на специальных заблокированных счетах типа C. Об этом пишет Bloomberg.

Иностранцы, которые впервые будут вкладывать в российские ценные бумаги, теперь могут использовать счета типа IN. Это позволит им свободно выводить прибыль за пределы России. В то же время ограничения на уже замороженные средства остаются в силе.

После начала войны Россия ввела контроль за капиталом и заблокировала десятки миллиардов долларов иностранных активов. Новый указ призван стимулировать приток валюты на фоне финансового давления и санкций.

Новые правила не меняют ситуацию для тех инвесторов, которые уже имеют активы в России, - их средства и в дальнейшем остаются замороженными на счетах типа C.