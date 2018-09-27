Американский центробанк повысил ставку до 2-2,25%

Федрезерв США оправдал прогнозы и повысил процентные ставки в среду, чуть повысив прогноз роста экономики в этом и следующем годах.

В заявлении о принципах монетарной политики, которое положило конец эпохе “стимулирующих” мер, регулятор установил коридор индикативной ставки overnight на уровне 2-2,25 процента против 1,75-2 процента ранее.

ФРС планирует еще раз поднять ставку в декабре, затем еще три раза в 2019 году, а потом еще один раз в 2020 году.

Таким образом ставка ФРС может дойти до 3,4 процента, примерно на половину процентного пункта выше уровня, который регулятор называет “нейтральным”, то есть когда ставка ни стимулирует, ни ограничивает экономику.

В то же время ФРС ждет более быстрого роста экономики в этом году по сравнению с прежней оценкой - плюс 3,1 процента, и продолжения умеренного подъема как минимум три следующих года на фоне низкой безработицы в США и стабильной инфляции в районе целевых двух процентов. В будущем году Федрезерв ждет роста американской экономики на 2,5 процента, в 2020 году - на 2,0 процента, в 2021 году - на 1,8 процента.

“Рынок труда продолжает укрепляться... экономическая активность растет высокими темпами”, - говорится в заявлении регулятора, в котором удалено давнее описание монетарной политики как “стимулирующая” (accommodative).

Центробанк уже третий раз повысил ставку в этом году и седьмой раз за 8 кварталов. Трейдеры оценивали вероятность повышения ставки в среду в 95 процентов, согласно CME Group.