Срочные депозиты физлиц в белорусских рублях увеличились за май на 315 млн рублей

Срочные депозиты физических лиц в белорусских рублях увеличились за май 2025 года на 315 млн рублей и на 1 июня достигли 12,4 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба Нацбанка, с начала текущего года указанные депозиты выросли на Br1,6 млрд.

«Драйвером роста рублевых депозитов послужила процентная политика белорусских банков, направленная на стимулирование долгосрочных сбережений в национальной валюте», - говорится в комментарии.

Средняя процентная ставка по новым долгосрочным безотзывным вкладам физических лиц в белорусских рублях в мае 2025 года составила 14,6% годовых, тогда как в целом по новым срочным рублевым депозитам населения – 12,7% годовых.

Доля срочных рублевых депозитов населения во всех срочных депозитах физлиц на 1 июня 2025 года достигла 61,5% против 50,4% годом ранее.