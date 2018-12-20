Последнее обновление: 20.12.2018 13:16

ФРС повысила ключевую ставку вопреки требованиям Трампа

Категории: США Банки

Федеральный комитет по открытым рынкам ФРС США (FOMC) принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, теперь этот показатель находится в целевом диапазоне 2,25-2,5%.

Уровень ключевой ставки достиг максимального значения с начала 2008 года, в течение которого ФРС на фоне международного экономического кризиса снизила ставку с 4,25% до 0-0,25%.

Решение о повышении ставки было ожидаемым: только два из 92 экспертов, участвовавших в консенсус-опросе Bloomberg, сказали, что ждут сохранения ключевой ставки на нынешнем уровне. Опрошенные агентством экономисты предполагали, что ФРС может скорректировать планы по ужесточению монетарной политики только на более долгосрочном горизонте — в 2019—2020 годах.

Экономисты считают, что регулятор дважды повысит ставку в следующем году и только один раз — в 2020 году. А последняя «точечная диаграмма» (dot plot; медианный прогноз каждого участника заседания FOMC по ключевой ставке), датированная сентябрем 2018 года, предполагала три повышения ставки в 2019 году до уровня более 3%.

Трамп неоднократно критиковал ФРС за повышение ставки, заявляя, что это может повредить экономическому росту. Также президент США пошел на достаточно нетипичный шаг, сменив главу ФРС в начале своего президентского срока: вместо Джанет Йеллен председателем совета управляющих регулятора тогда стал Джером Пауэлл. Однако Пауэлл продолжил политику повышения ставок.

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