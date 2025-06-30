Нацбанк Казахстана поддерживает предложение о создании госрезерва криптоактивов

Национальный банк Казахстана поддерживает предложение о создании государственного резерва криптоактивов при Нацбанке на базе дочерней организации. Об этом сообщил глава центробанка Тимур Сулейменов, отвечая на депутатский запрос.

"В настоящее время прорабатывается концепция формирования и управления государственным крипто-резервом, в том числе возможность создания крипто-резерва на базе дочерней организации Национального банка, специализирующейся на управлении альтернативными инвестициями", - говорится в ответе Сулейменова.

По его словам, Нацбанк поддерживает осмотрительный и институционально обоснованный подход к формированию государственного крипто-резерва, в соответствии с наилучшей международной практикой управления суверенными фондами, принципами прозрачности учета и хранения криптоактивов, транспарентности распоряжения крипторезервом и обеспечения устойчивости (сохранности) государственного крипторезерва.

Источниками такого резерва могут стать конфискованные криптоактивы и криптовалюты, добытые криптомайнером с государственным участием, подметил глава Нацбанка.

"Учитывая волатильность и угрозы (риски) для хранения криптоактивов, ключевым фактором эффективного структурирования управления государственным крипто-резервом является подход централизованной институционализации такого управления для обеспечения сохранности криптоактивов", - сообщил Сулейменов.

Он добавил, что конкретные механизмы формирования государственного резерва криптоактивов будут дополнительно проработаны с правоохранительными и заинтересованными госорганами.

Кроме того, в целях обеспечения эффективного осуществления государством прав собственника по крипто-резерву потребуется законодательное закрепление правового режима по государственному крипто-резерву, правовых основ управления государственным крипто-резервом, в том числе правовых оснований пополнения крипто-резерва и распоряжения цифровыми активами из государственного крипто-резерва.

"В связи с чем, Национальный банк выражает готовность к обсуждению с депутатами вопроса разработки законодательных поправок для определения правового режима по формированию государственного крипто-резерва", - добавил глава Нацбанка.

Как сообщалось ранее, в Казахстане появится специальная зона CryptoCity, где можно будет расплачиваться криптовалютой. Также сообщалось о запуске проекта "крипто-карт" с привязкой к кошелькам на криптобиржах Международного финансового центра "Астана".