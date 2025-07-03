В Польше снизятся процентные ставки по кредитам и вкладам в злотых. Таков результат решения Совета по денежной политике, который понизил процентные ставки на четверть процентного пункта.

Экономист Santander Bank Polska Гжегож Огонэк подчеркивает, что решение членов Совета по денежной политике о снижении процентных ставок стало приятным сюрпризом. При этом добавляет, что будущие решения по процентным ставкам будут зависеть от финансовой политики правительства.

«Это действительно сюрприз, не буду скрывать. Мы ожидали снижения ставок, но предполагали, что это произойдет не раньше сентября. А между тем Совет уже принял такое решение, увидев не только, что предыдущее повышение ставок привело к значительному снижению инфляции, но и то, что в ближайшие месяцы почти наверняка инфляция продолжит резко снижаться. Это немного иной подход, чем тот, что лежал в основе предыдущего понижения. Я бы опирался на слова, которые мы услышали месяц назад от президента Национального банка Польши Адама Глапиньского: фискальные проблемы могут стать главным препятствием для дальнейшего снижения ставок. Поэтому многое будет зависеть от того, каким окажется проект бюджета на следующий год: сохранится ли высокий дефицит в госсекторе финансов или правительство предпримет попытки его сократить. Это, в свою очередь, может повлиять на позицию Совета после летнего перерыва», - сказал Гжегож Огонэк, которого цитируют польские СМИ.

После решения Совета по денежной политике базовая процентная ставка Национального банка Польши составляет 5%.