Последнее обновление: 02.07.2025 12:58

Международные резервные активы Беларуси в июне 2025 года подросли на 3,4%

Международные резервные активы Беларуси на 1 июля 2025 года составили $11,537 млрд. Об этом свидетельствуют предварительные данные, опубликованные на сайте Нацбанка Беларуси.

Таким образом, в июне 2025 года золотовалютные резервы увеличились на 3,4%, или на 379,3 млн.

Стоимость монетарного золота в составе ЗВР в июне выросла на $19,4 млн до $5,691 млрд.

Активы в иностранной валюте за июнь подросли на $338,3 млн и на 1 июля составили $4,427 млрд.

Стремительное увеличение ЗВР синеокой за шесть месяцев объясняется инерцией скачкообразного роста мировых цен на золото в начале года, которая поддержана масштабной покупкой валюты Нацбанком в апреле-июне.

С августа 2022 года Нацбанк Беларуси не поясняет причины снижения или роста золотовалютных активов.

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