ФРС готова к скорому повышению ставок, обеспокоена торговыми спорами

Чиновники Федрезерва обсудили возможность повышения процентных ставок в ближайшее время для борьбы с чрезмерным экономическим ростом в США, а также рассмотрели вопрос о том, как глобальные торговые споры могут повлиять на предприятия и домохозяйства, показал протокол последнего заседания регулятора, опубликованный в среду.

ФРС постепенно поднимает ставки с 2015 года и в настоящее время обеспокоена тем, что американская экономика настолько сильна, что инфляция может систематически превышать 2-процентный целевой уровень центробанка.

По итогам заседания, которое состоялось 31 июля-1 августа, ФРС сохранила ключевую ставку кредитования неизменной, но дала понять, что рассматривает возможность повышения показателя в скором времени. Регулятор дважды повысил ставку с начала года и, как ожидается, снова ужесточит монетарную политику в сентябре.

“Многие участники (заседания) сказали, что если поступающие данные продолжат поддерживать их текущий экономических прогноз, то, вероятно, вскоре будет целесообразно принять еще один шаг к уходу от политики стимулирования”, - говорится в протоколе.

Представители Федрезерва отметили, что расходы американских домохозяйств и предприятий, по всей видимости, приобрели “значительные масштабы”, следует из документа.

Ожидается, что экономика будет расти достаточно высокими темпами для того, чтобы оказать повышательное давление на инфляцию, которая близка к целевому уровню центробанка.

В то же время члены ФРС обсудили риски для экономики, связанные с сохраняющейся торговой напряженностью. Администрация президента США Дональда Трампа повысила пошлины на импорт продукции из ряда стран, включая Китай и страны-члены Евросоюза, спровоцировав введение ответных пошлин на американский экспорт.

В ходе обсуждения чиновники обрисовали сложную ситуацию, в которой может оказаться Федрезерв в случае ухудшения торговых споров. В частности, они указали на то, что американским предприятиям, возможно, придется уменьшить объемы найма, а потребители могут столкнуться с повышением цен на импортные товары.

“Все участники указали на то, что текущие торговые разногласия являются важным источником неопределенности и рисков”, - говорится в протоколе.

Представители ФРС отметили, что если масштабный и длительный торговый спор будет развиваться, то это окажет негативное влияние на деловые настроения, инвестиционные расходы и занятость, согласно документу.