ФРС продолжит повышать ставки, риск рецессии в США в ближайшие 2 года невысок - Пауэлл

Вероятность рецессии в американской экономике в ближайшие два года невысока, и Федрезерв планирует продолжить постепенно повышать ставки, сказал в четверг глава регулятора Джером Пауэлл.

В ответ на вопрос, указывает ли сокращение разницы между краткосрочными и долгосрочными процентными ставками на приближение спада в экономике, Пауэлл сказал, что аналитические модели американского центробанка говорят о том, что экономика продолжит расти.

“Нет поводов задумываться о повышении вероятности рецессии в ближайший год или два”, - сказал Пауэлл, выступая на встрече представителей деловых кругов.

ФРС в среду повысила ставки в третий раз с начала 2018 года в попытке контролировать ускорение инфляции. Пауэлл в четверг повторил, что убежден в необходимости продолжения подъема ставок.

“Мои коллеги и я считаем, что это постепенное возвращение к норме помогает поддерживать укрепление экономики во благо всех американцев в долгосрочной перспективе”, - сказал он.

На пресс-конференции после заседания ФРС в среду Пауэлл сказал, что экономика США достигла “особенно яркого момента”, а чиновники регулятора спрогнозировали продолжение устойчивого роста ВВП, сохранение низкой безработицы и стабильной инфляции на протяжении еще как минимум трех лет.