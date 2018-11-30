ФРС считает "оправданным" еще одно повышение ставки, но обсуждает паузу в ужесточении политики

Практически все члены руководства Федеральной резервной системы на последнем заседании сошлись во мнении, что еще одно повышение ставки, “вероятно, будет оправдано довольно скоро”, но также начали обсуждать вопрос о том, когда сделать паузу в ужесточении денежно-кредитной политики и как представить эти планы общественности.

Согласно протоколу ноябрьского заседания, опубликованному в четверг, чиновники ФРС выделили целый ряд факторов, включая ухудшение финансовых условий, глобальные риски и “некоторые признаки замедления роста в чувствительных к изменению ставки отраслях”, которые начали оказывать влияние на их взгляд на экономику.

Протокол укрепил вероятность повышения ставки в декабре. Но руководители ФРС также дали сигнал о потенциальном изменении своего настроя в отношении будущих шагов.

Несколько участников заседания, которые согласились с тем, что дальнейшее повышение ставки, вероятно, будет оправдано, также “выразили неуверенность по поводу сроков”, обсуждая, как донести до общественности возможные изменения в подходе к ужесточению политики.

“Участники заседания также говорили о том, как, возможно, в ближайшее время потребуется пересмотреть риторику заявлений Комитета по итогам заседаний, особенно формулировки, касающиеся ожиданий Комитета относительно “дальнейшего постепенного повышения” целевого диапазона ставки по федеральным фондам”, - говорится в протоколе.

Рынки акций выросли после публикации протокола, продолжив ралли, которое в среду вызвали заявления главы ФРС Джерома Пауэлла.

По итогам заседания в ноябре центробанк США оставил ставку без изменений и в сопутствующем заявлении никак не упомянул резкую распродажу на рынках акций за несколько недель до заседания.

Однако с тех пор представители ФРС в своих заявлениях все чаще высказывают обеспокоенность относительно расширения мировой экономики и ожидаемого замедления роста ВВП США.

В ходе выступления на этой неделе Пауэлл сказал, что процентные ставки ФРС находятся на уровне “чуть ниже” нейтрального, что многие инвесторы восприняли как намек на скорое завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики.