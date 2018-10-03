Последнее обновление: 03.10.2018 17:23

ФРС должна разработать план борьбы с новым спадом в экономике - Эванс

Категории: США Банки

Рост ВВП США укрепился, инфляция почти вернулась к целевому 2-процентному уровню Федрезерва, в то время как постепенное повышение ставок, скорее всего, начнет незначительно ограничивать расширение экономики к концу 2019 года, поэтому регулятору пора задуматься над способами борьбы с очередным спадом в экономике, сказал в среду глава Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс.

“Мы должны планировать наперед”, - говорится в тексте речи Эванса, подготовленной для выступления в Лондоне.

Фундаментальные изменения в экономике со времен финансового кризиса говорят о том, что у ФРС будет меньше пространства для снижения ставок, и регулятору, возможно, придется использовать традиционные инструменты, такие как скупка активов, для поддержки роста.

“Сейчас благоприятный момент, чтобы серьезно проанализировать, можно ли - и каким образом - модифицировать общие принципы стратегической денежно-кредитной политики ФРС для более эффективной борьбы с этими потенциальными трудностями”, - сказал Эванс.

Эванс предложил несколько вариантов корректировки политики, включая повышение целевого уровня инфляции до 4 процентов или таргетирование уровня цен, при котором центробанк позволит инфляции превышать целевой уровень во время восстановления экономики, чтобы компенсировать продолжительные периоды, когда инфляция не дотягивала до цели во время спада.

ФРС также должна задуматься над сохранением текущих принципов денежно-кредитной политики, укрепив ее небольшой корректировкой, но не изменяя полностью, сказал Эванс.

В интервью Bloomberg Television Эванс также сказал, что его устраивают текущие ожидания финансовых рынков о еще одном повышении ставки ФРС в декабре.

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