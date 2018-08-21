Проблемы в Турции, Европе могут сорвать планы повышения ставок ФРС

Федеральная резервная система, начавшая активную фазу цикла повышения процентных ставок, который она надеется продолжить до конца 2020 года, сталкивается с возникающими за рубежом рисками, которые грозят сорвать планы регулятора.

Риски пока ограничены, но постепенно растут и включают целый спектр проблем, начиная с неустойчивости некоторых развивающихся рынков в свете резкого падения турецкой лиры и заканчивая замедлением расширения экономики еврозоны, которое может заставить Европейский центробанк отложить повышение ставок.

В этом случае ФРС останется единственным ведущим центробанком, ужесточающим политику, повышая процентные ставки, сокращая баланс и делая все это в таких глобальных условиях, которые, скорее всего, приведут к подъему доллара, усложнив положение американских экспортеров.

“Геополитическая обстановка неспокойна. Показательна ситуация в Турции: снижение лиры, девальвация, была быстрой, и скорость этих изменений застала многих врасплох, в том числе нас”, - сказал в понедельник президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Болстик, добавив, что пока этого недостаточно, чтобы изменить его мнение о необходимости еще одного повышения ставок ФРС в 2018 году.

“Пока мы продолжаем анализировать и оценивать, но это действительно вызывает у нас тревогу”.

Глава ФРС Джером Пауэлл в пятницу выступит на встрече чиновников мировых центробанков в Вайоминге, где от него будут ждать ответа на вопрос о том, как долго ФРС сможет продолжать повышать ставки в одиночку.

ЦБ Канады и Британии ранее повысили ставки, руководствуясь локальными факторами.

Однако в отсутствие аналогичных мер со стороны более крупных игроков, таких как ЕЦБ, повышение ставок ФРС может иметь более серьезные последствия, чем ожидалось. Повышение ставок в США и укрепление американской экономики, скорее всего, толкнут вверх доллар, оказав давление на американский экспорт и повысив риск возникновения трудностей для стран или компаний-держателей номинированных в долларах кредитов.

Свежие прогнозы о замедлении роста экономики еврозоны могут снизить вероятность повышения ставок ЕЦБ, которое, как ожидается, должно начаться к концу 2019 года. Согласно свежему докладу Международного валютного фонда, понижательные риски усиливаются, даже несмотря на продолжение расширения глобальной экономики.

С апреля доллар подорожал примерно на 6 процентов к корзине основных валют, а разница в доходности американских и немецких 10-летних госбондов увеличилась на 0,5 процентного пункта с начала 2018 года. ФРС, как ожидается, повысит ставки на заседании в сентябре. Чиновники также ждут еще одного повышения в декабре - этот взгляд разделяют и трейдеры, показали данные CME Group.

Однако прогнозы на 2019 год расходятся. Чиновники ФРС прогнозируют три повышения за год, рынки - лишь одно или два.

“Турция сама по себе - не проблема. Она сигнализирует о том, что нельзя, чтобы действовал лишь один центробанк и больше никто”, - сказал Джо Лаворгна, старший экономист Natixis.

Чиновники ФРС пристально следят за событиями за рубежом, но говорят, что будут реагировать, только если они начнут влиять на американскую экономику.

Многие развивающиеся рынки, включая Турцию, Иран, Россию, Индию, Аргентину, Китай, Чили и ЮАР, “сидят на бомбе замедленного действия в виде номинированного в долларах долга”, сказал Дэвид Коток, председатель инвесткомпании Cumberland Advisors.

По словам старшего экономиста Northern Trust Карла Танненбаума, главным риском международного характера для планов повышения ставок ФРС является эскалация торговых конфликтов, особенно с Китаем. Опасения также вызывает перспектива “плохого Brexit”, страхи о котором могут усилиться в начале сентября, поскольку Британия, скорее всего, не успеет достигнуть ряда намеченных целей в рамках процедуры выхода из ЕС.

За Турцией тем временем “стоит следить”, особенно если недоверие президента США Дональда Трампа к международным организациям приведет к тому, что Вашингтон заблокирует программу финансовой помощи, которая может понадобиться Анкаре или кому-либо еще.