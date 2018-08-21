Глава ФРБ Атланты предпочел бы ограничиться тремя повышениями ставки в 2018 году

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик полагает, что американский Центробанк ограничится тремя повышениями базовой процентной ставки в 2018 году.

Таким образом, позиция Р.Бостика, который в этом году входит в число голосующих членов Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), является "голубиной", учитывая, что прогноз Федрезерва, поднявшего ставку дважды в этом году, предусматривает еще два ее повышения.

По итогам заседания 31 июля - 1 августа Федеральная резервная система (ФРС) сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 1,75-2% годовых.

Согласно котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее третьего подъема в этом году - в сентябре - оценивается трейдерами в 90%, вероятность четвертого подъема - в декабре - примерно в 60%.

Р.Бостик, принимавший в понедельник участие в мероприятии Торговой палаты в штате Теннесси, заявил, что сигналы инверсии кривой доходности US Treasuries, которая считается индикатором возможной рецессии, заставят его отказаться от голосования в пользу повышения базовой процентной ставки.

"Я обещаю вам, что не будут голосовать за шаг, зная, что он приведет к инверсии кривой доходности, - цитирует Р.Бостика агентство Bloomberg. - Надеюсь, я не столкнусь с такой ситуацией".

Р.Бостик, наряду с другими представителями ФРС, включая глав ФРБ Сент-Луиса, Далласа и Миннеаполиса Джеймса Балларда, Роберта Каплана и Нила Кашкари, неоднократно предупреждал о рисках, которые несет в себе продолжающееся сглаживание кривой доходности US Treasuries.

На прошлой неделе спред между процентными ставками двухлетних и 10-летних бондов достигал минимума с 2007 года.

По мнению Р.Бостика, неопределенность в отношении мировой торговли является ключевым понижательным риском для американской экономики.

"Представители бизнеса становятся все более осторожными, и этот фактор может негативно отразиться на объеме инвестиций", - отметил глава ФРБ Атланты.

"Компании не знают, что будут делать в среднесрочной и долгосрочной перспективе, поскольку не уверены в том, какими будут в дальнейшем правила игры", - добавил он.