Последнее обновление: 03.08.2018 09:21

Американские сенаторы представили новые санкции против РФ

Группа американских сенаторов, представляющих Республиканскую и демократическую партию, представила законопроект, который имеет целью увеличить давление на Россию в связи с ее вмешательством в выборы в США.

Об этом сообщает Reuters.

"Текущий режим санкций не смог сдержать Россию от вмешательства в предстоящие промежуточные выборы 2018 года", - заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Конгресс принял решение о санкциях в России прошлым летом, но некоторые депутаты обвинили администрацию Трампа в нежелании реализовывать его.

Сенатор-демократ Боб Мендендез заявил, что администрация не полностью придерживается этих санкций.

"Этот законопроект является следующим шагом в закручивании гаек в отношении Кремля, чтобы Путин, наконец, понял, что США больше не будут терпеть его поведение", - сказал он.

Законопроект содержит ограничение на новые российские операции с государственным долгом, энергетические проекты, импорт российского урана и новые санкции в отношении российских политических деятелей и олигархов.

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