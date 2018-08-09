Последнее обновление: 09.08.2018 11:12

Госдеп США: Запрет поставки в РФ продукции двойного назначения ударит по ее экономике

ПРАЙМ. Существенное ограничение со стороны США поставок для российских госпредприятий продукции двойного назначения в рамках новых санкций может серьезно ударить по российской экономике, заявил журналистам высокопоставленный чиновник госдепартамента.

Ранее стало известно, что новые санкции США против России в связи с инцидентом в британском Солсбери предусматривают запрет на поставку в РФ продукции двойного назначения.

"Мы применяем эти санкции в отношении все государственных компаний или компаний, которыми владеет или финансирует государство. Это потенциально серьезно ударит по российской экономике. Я не уверен по конкретным цифрам, но это 70-80% от их (РФ — ред.) экономики и 40% от их рабочей силы. Потенциально это может ударить по торговле на сотни миллионов долларов. Но будет зависеть, что РФ захочет покупать. У меня нет конкретных цифр сейчас, но скажу вам, что исторически около 50% всех лицензий минторговли — это лицензии для России по продукции двойного назначения. Если они не захотят покупать, тогда нам не придется предотвращать эти (поставки — ред.). Но если говорить о спецификации, то это авиационные двигатели, электрокомпоненты, производство материалов и оборудования и прочее", — сказал он.

Между тем он не смог ответить на вопрос журналистов, что будет, если Россия прекратит поставлять США двигатели РД-180 для тяжелой ракеты, которые необходимы НАСА.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. США встали на сторону своего союзника, выслав из страны 60 российских дипломатов.

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