Совмин и Нацбанк Беларуси победят инфляцию антипрограммой

Правительство Беларуси совместно с Национальным банком приняли Антиинфляционную программу, сообщила пресс-служба правительства.

Соответствующее постановление №658/12 от 12 сентября 2018 года принято в «целях создания условий для устойчивого экономического роста, развития конкуренции и снижения инфляционных ожиданий».

В программе выделены следующие основные направления – меры, направленные на: ликвидацию существующих диспропорций в ценообразовании и уменьшение темпов роста административно регулируемых цен и тарифов; совершенствование налоговой политики в части прозрачности и предсказуемости на среднесрочный период; развитие конкуренции и снижение монополизации экономики; снижение инфляционных ожиданий и повышение доверия к экономической политике государства.

Документом определен количественный среднесрочный ориентир по уровню инфляции – поддержание на уровне 4 процентов. Предполагается закреплять индикативный показатель прогнозного уровня базовой инфляции на очередной год в составе расчетных балансовых показателей социально-экономического развития.

В целях закрепления ответственности Национального банка за достижение стабильности цен в стране, усиления его операционной самостоятельности запланировано внесение изменений в Банковский кодекс. Для безинфляционного экономического роста намечено повышение доверия к национальной валюте, расширение сферы использования белорусского рубля.

Принятой программой власти надеются снизить влияние высокой волотильности цен на отдельные виды товаров, в том числе сезонных, что будет способствовать установлению объективных цен на импортируемую продукцию, в особенности на товары критического импорта.

Внедряются механизмы поэтапного перехода к регулированию цен на товары хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение, посредством порядка их установления и применения, а также установления тарифов на среднесрочный период на отдельные услуги естественных монополий, в том числе с учетом роста уровня доходов населения.

В сфере ЖКХ Антиинфляционной программой предусмотрено: поэтапное сокращение размеров перекрестного субсидирования населения (поэтапное ежегодное увеличение цен (тарифов) на энергоресурсы для населения и снижение цен (тарифов) на них для промышленности на сумму дополнительной выручки от реализации услуг населению); оптимизация затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг; разработка и реализация механизма поддержания достигнутого 100-процентного уровня возмещения затрат, позволяющего при принятии решений по изменению уровня тарифов основываться на определенных индикаторах возможного роста по статьям затрат.

В сфере перевозок пассажиров намечено: установление порядка изменения тарифов на перевозку пассажиров городским, пригородным автомобильным, а также железнодорожным транспортом только на основе заранее утвержденных критериев и с определенной периодичностью, а на перевозку пассажиров городским, пригородным автомобильным еще и с ориентацией на изменение уровня доходов населения; достижение в 2020 году 60-процентного уровня возмещения тарифами затрат на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом (снизит риск образования инфляционного навеса);

В сфере услуг связи запланировано: изменение тарифов на услуги сотовой подвижной электросвязи, доступа в сеть Интернет на основе заранее утвержденных критериев и с определенной периодичностью, учитывая интересы потребителей и поддержание инвестиционной активности поставщиков услуг; достижение 100-процентного уровня возмещения тарифами затрат на регулируемые услуги электро- и почтовой связи, в том числе за счет оптимизации затрат (исключит повышение тарифов высокими темпами).

В сфере фармакологии предполагается внедрение порядка регистрации предельных отпускных цен на лекарственные средства на основе принципов референтного ценообразования (исключит реализацию лекарственных средств по необоснованно высоким ценам).

В аграрной сфере запланировано проведение взвешенной ценовой политики с учетов внешних и внутренних факторов и внедрение методики определения закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию, закупаемую для государственных нужд в зависимости от эффективности переработки.

Также будет продолжен мониторинг изменения цен и сплошное обследование товарной номенклатур реализуемой продукции за счет добровольного партнерства МАРТ (заключения Соглашений) с производителями, торговыми и общественными объединениями и внедрения электронных способов обработки данных.