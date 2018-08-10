Белстат сообщил о дефляции в июле 2018 года

В Беларуси в июле 2018 года зафиксирована дефляция в 0,2%, сообщил сегодня Белстат. С начала года цены выросли на 2,8%.

Цены на продовольственные товары в июле снизились на 0,5%, с начала года выросли на 1,9%. Непродовольственные товары подорожали в июле на 0,02%, с начала года – на 2,0%.

Цены на услуги в июле выросли на 0,3%, с начала года – на 5,5%.

Вместе с тем, рост цена в июле, исключая отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, составил 0,4%, с начала года - 2,5%.