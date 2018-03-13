В Беларуси цены на товары и услуги выросли в феврале почти на 1%

Индекс потребительских цен на товары и услуги в феврале 2018 года по сравнению с январем составил 100,9%, с декабрем 2017 года - 101,7%.

Как сообщает Национальный статистический комитет, продовольственные товары в феврале подорожали на 0,6% по сравнению с январем 2018 года и на 3,9% по сравнению с февралем 2017 года.

Цены на непродовольственные товары выросли на 0,2% по сравнению с январем 2018 года и на 2,2% по сравнению с февралем предыдущего года.

Индекс цен и тарифов на платные услуги в феврале составил 102,5% к январю 2018 года и 110,9% к февралю 2017 года.