Последнее обновление: 10.10.2018 19:22

Цены в Беларуси в сентябре 2018 года выросли на 0,8%

Инфляция в сентябре 2018 года в Беларуси составила 0,8%, с начала года цены выросли на 3,7%, сообщил Национальный статистический комитет РБ.

Цены на продовольственные товары в сентябре выросли на 0,4%, с начала года – на 2,1%. Непродовольственные товары в прошлом месяце подорожали на 1,0%, с начала года – 3,5%. В свою очередь, услуги стали дороже на 1,3% за сентябрь и 7,2% с начала года.

Вместе с тем, потребительские цены, за исключением цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в сентябре 2018 года выросли на 0,8%, с начала года - на 3,6%.

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