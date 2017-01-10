Последнее обновление: 10.01.2017 17:17

В Беларуси инфляция в 2016 году составила 10,6%

В Беларуси инфляция в 2016 году составила 10,6%.

Как сообщает Национальный статкомитет, индекс потребительских цен на товары и услуги в декабре 2016 года по сравнению с ноябрем 2016 года составил 100,5%.

При этом в декабре продовольственные товары подорожали по сравнению с декабрем 2015 года на 10,4%, непродовольственные — на 6,8%, услуги — на 17,6%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в декабре 2016 года по сравнению с ноябрем 2016 года составил 100,1%, с декабрем 2015 года – 110%.

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