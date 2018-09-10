Инфляция в Беларуси в августе составила 0,1%

В августе 2018 года в Беларуси зафиксирована инфляция в 0,1%, сообщил сегодня Белстат. С начала года цены выросли на 2,9%.

Цены на продовольственные товары в августе снизились на 0,2%, с начала года выросли на 1,7%. Непродовольственные товары подорожали в августе на 0,6%, с начала года – на 2,6%.

Цены на услуги в августе выросли на 0,2%, с начала года – на 5,8%.

Рост цен в августе, исключая отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, составил 0,3%, с начала года - 2,8%.