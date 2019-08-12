Инфляция в Беларуси за 7 месяцев 2019 года составила 3,1%

За 7 месяцев 2019 года инфляция в Беларуси составила 3,1%, в июле цены на товары и услуги подросли на 0,2%, сообщил Национальный статистический комитет РБ.

Цены на продовольственные товары в июле 2019 года выросли на 0,1%, с начала года на 2,9%. Непродовольственные товары за 7 месяцев дороже на 2,2%, в июле – снижение на 0,1%.

Услуги показали рост на 0,7% в июле и на 4,8% с начала года.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в июле 2019 г. по сравнению с июнем 2019 г. составил 100,2%, с декабрем 2018 г. – 102,3%.