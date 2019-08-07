Нацбанк: Инфляция к концу 2019 года будет вблизи 5%

Инфляция в Беларуси будет замедляться и к концу 2019 года сложится вблизи 5%, заявил сегодня глава Нацбанка РБ Павел Каллаур.

Он отметил, что годовая инфляция в июле текущего года будет выше уровня июня (4,5%), что обусловлено эффектом низкой базы прошлого года.

«Напомню, в июле 2018 года было зафиксировано рекордное для этого периода года снижение цен на плодоовощную продукцию. Кроме того, произошло изменение сроков повышения тарифов на услуги ЖКХ: в текущем году – в июле, в 2018 году – в сентябре. Именно за счет этих позиций мы можем увидеть более высокие цифры по инфляции в июле 2019 года. В то же время базовая инфляция, по нашим оценкам, продолжит снижаться», - разъяснил Каллаур.

Факторами, сдерживающими инфляцию, глава Нацбанка назвал уменьшение интенсивности потребительского кредитования, рост заработных плат, основанный на повышении производительности труда, поступление нового урожая.