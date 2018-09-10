Под Всемирным торговым центром в Нью-Йорке вновь открыто метро

Спустя 17 лет после терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке под Всемирным торговым центром в воскресенье, 9 сентября, вновь открыто метро. Все эти годы станция была законсервирована и оставалась в разрушенном состоянии.

Остановка первой линии метро ранее называлась Cortland Street и теперь переименована в WTC Cortland. Восстановительные работы начались в 2015 году и обошлись в 182 миллиона долларов (около 157 миллионов евро). Станция украшена мозаикой художницы Энн Гамильтон с цитатами из Декларации независимости США от 1776 года.

Во время нескольких терактов 11 сентября 2001 года погибли около 3 тысяч человек, злоумышленники использовали угнанные самолеты для атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке и здание Пентагона неподалеку от Вашингтона. Теракт стал крупнейшим в истории по числу жертв.