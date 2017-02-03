США могут отменить обязательную отчетность о платежах для ресурсодобывающих компаний

Сенат США может уже сегодня проголосовать за отмену жестких мер регулирования для американских ресурсодобывающих компаний, обязывающих их раскрывать информацию о налогах и других платежах перед иностранными правительствами, сказали источники, знакомые с ситуацией.

Эта инициатива должна помочь американским производителям получить конкурентное преимущество перед канадскими и европейскими компаниями.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила требования об обязательном раскрытии информации сырьевыми компаниями летом прошлого года.

Тогда у руля стояли демократы, теперь же в Конгрессе заправляют республиканцы, которые считают, что эта мера, как и ряд других, введённых администрацией Барака Обамы, обременительна для экономики США. Для её отмены республиканцам достаточно простого большинства.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял о намерении существенно ослабить госрегулирование нефтяного и горнорудного секторов и, среди прочего, грозился аннулировать план противодействия изменению климата, разработанный администрацией Обамы.

Отмена обязательной отчётности перед иностранными правительствами для американских добытчиков, включая таких гигантов, как Exxon и Chevron, может ударить по нефтекомпаниям в Канаде и Европе.

"Конечно, Канаде это невыгодно, потому что деятельность наших компаний подчиняется достаточно жёстким требованиям как у себя дома, так и за рубежом", – сказал Марк Солкелд, глава Petroleum Services Association of Canada.

Руководитель британо-голландского нефтегазового концерна Shell Бен ван Берден отметил, что подобный шаг США будет противоречить мировой тенденции к прозрачности в нефтяной отрасли, где всё и без того очень запутано.

Американские компании, в свою очередь, видят в регулировании угрозу, ссылаясь на то, что подконтрольные государству тяжеловесы, как российская Роснефть и китайская CNOOC могут получить перед ними конкурентное преимущество.

"Будучи публичными компаниями, мы вынуждены конкурировать на мировом рынке с государственными корпорациями, которые владеют львиной долей доказанных запасов, но требования к отчётности у них другие", – сказал представитель Exxon Уильям Холбрук.

Директор налогового департамента в Американском институте нефти (API) Стивен Комсток считает, что отмена обязательной отчётности о платежах сырьевыми компаниями – "важный шаг, предпринимаемый Конгрессом для установления разумных мер регулирования, позволяющих найти баланс между прозрачностью и поддержанием конкурентоспособности".

Exxon и API добавили, что поддерживают альтернативную схему, при которой правительства стран, в которых американские компании будут вести добычу, будет регулярно отчитываться перед своими жителями о том, сколько средств те вложили в разработку ресурсов, но не раскрывая деталей.

Закон о коррупции за рубежом при этом останется в силе, что позволит предотвратить взяточничество иностранных чиновников.