Число буровых установок в США снизилось до минимума с мая 2018 года - Baker Hughes

Американские энергетические компании на прошлой неделе сократили число нефтяных буровых установок до минимума почти за девять месяцев, поскольку некоторые фирмы начали сокращать расходы, несмотря на более чем 20-процентный рост фьючерсов на нефть с начала года.

За неделю, завершившуюся 1 марта, число установок снизилось на 10 до 843 - минимума с мая 2018 года, показали опубликованные в пятницу данные нефтесервисной компании Baker Hughes.

Число буровых, ранний индикатор объема будущей добычи в США, снизилось вторую неделю подряд, но на данный момент все еще немного выше прошлогоднего показателя в 800 установок, поскольку энергокомпании в 2018 году увеличили расходы для наращивания производства на фоне более высокого уровня цен на нефть.

К 9.35 понедельника фьючерсные контракты на бенчмарк на североамериканском рынке, нефть WTI, торговались у отметки $56,03 за баррель, на 0,4 процента выше уровня предыдущего закрытия.