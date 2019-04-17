Продажи PepsiCo превзошли прогнозы благодаря снекам и напиткам

Квартальная прибыль и продажи PepsiCo Inc превзошли ожидания Уолл-стрит благодаря более высокому спросу на снеки, газировку с низким содержанием сахара и другие напитки, отправив акции компании в рост не внебиржевых торгах.

PepsiCo и другие компании отрасли активно инвестируют в разработку продукции, способной удовлетворить запросы потребителей, которые все чаще отдают предпочтение более здоровому рациону.

PepsiCo изменила рецепты и ингредиенты, а также приобрела такие компании, как Bare Chips, и запустила в продажу Pepsi Zero Sugar, газированную воду и холодный чай Pure Leaf. Продажи напитков компании в Северной Америке увеличились на 2,15 процента, продажи подразделения снеков Frito-Lay - на 5,5 процента.

За три месяца, закончившееся 23 марта, чистая прибыль, причитающаяся компании, выросла до $1,41 миллиарда ($1 за акцию) с $1,34 миллиарда (94 цента за акцию) за тот же период годом ранее.

Чистая выручка выросла на 2,6 процента до $12,88 миллиарда. Аналитики ожидали прибыль в размере 92 центов на акцию и выручку на уровне $12,70 миллиарда, по данным подразделения Refinitiv IBES.