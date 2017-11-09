Во Флориде за 1,5 млрд долларов построят отель в виде гитары

В Голливуде американского штата Флорида появится новое здание гостиницы на 638 номеров в виде 137-метровой гитары.

Как пишет Daily Mail, 36-этажная гигантская стеклянная конструкция строится в рамках расширения Seminole Hard Rock Hotel & Casino стоимостью 1,5 миллиарда долларов, которое почти удвоит нынешний размер отеля.

Идея строительства принадлежит Джеймсу Аллену из Seminole Gaming.

"Это первое в мире здание, которое действительно будет выглядеть как настоящая гитара в масштабе. И это не просто форма фасада, мы собираемся повторить даже изгиб гитары. Мы считаем, что здание обязательно станет популярной аттракцией", – сказал Аллен.

Открыть огромную гитару планируют в 2019 году. Рядом с отелем расположится большой парк с водопадами, бассейнами, пляжными ресторанчиками и площадками для водных видов спорта.