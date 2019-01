На часах Судного дня оставили две минуты до ядерной полуночи

Стрелки символических часов Cудного дня, движение которых отражает уровень опасности ядерной войны и климатических угроз, оставили на прежней отметке, сообщили авторы проекта Чикагского университета The Bulletin of the Atomic Scientists.

Сейчас они показывают без двух минут полночь.

В издании пояснили, что принятое решение — это не знак стабильности, а серьезное предупреждение всему миру.

По мнению авторов проекта, "часы Судного дня сегодня так же близки к полуночи, как и в 1953 году, когда страх людей перед холодной войной, возможно, достиг наивысшего уровня".

В то же время отмечается, что ситуация может улучшиться, если мировые лидеры будут стремиться к положительным изменениям.

Часы Судного дня впервые появились на обложке The Bulletin of the Atomic Scientists в 1947 году.

Время, оставшееся до полуночи, символизирует напряженность международной обстановки. Так, сама полночь будет означать момент ядерного катаклизма.

Решение о переводе принимает совет директоров журнала вместе с экспертами, среди которых, в частности, 18 лауреатами Нобелевской премии. В последние годы стрелки переводят только вперед.

За 70 лет существования часов время меняли 23 раза. Дальше всего - на 17 минут - стрелки отодвинули в 1991 году после окончания холодной войны.

В прошлом году стрелку передвинули ближе к концу света на 30 секунд (до 23:58) из-за обострения отношений между США и КНДР. Так близко к полуночи они не подходили со времен первого испытания водородной бомбы в 1953 году.