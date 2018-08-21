Доллар снижается после критики Трампа в адрес ФРС

Доллар снижается к корзине основных мировых валют во вторник утром, после того как президент США Дональд Трамп заявил, что он “не в восторге” от выбранной главой ФРС Джеромом Пауэллом политики повышения процентных ставок.

Кроме того, инвесторы уходят из валют-убежищ в преддверии запланированных на этой неделе переговоров между Китаем и США, которые, по мнению некоторых участников рынка, могут привести к ослаблению торгового конфликта.

Индекс доллара, который отслеживает динамику американской валюты против корзины из шести основных конкурентов, опустился на 0,37 процента до 95,554, коснувшись ранее отметки 95,440, минимума с 9 августа.

Иена практически не меняется, торгуясь около отметки 110,08 иены после роста вплоть до 109,775 иены ранее. Курс доллара во вторник впервые с 28 июня пробил психологически значимый уровень в 110 иен.

Американская валюта ослабла после того, как Трамп в интервью Рейтер в понедельник раскритиковал Пауэлла, заявив, что он “не в восторге” от его политики повышения процентных ставок. Трамп назначил Пауэлла на должность главы ФРС в прошлом году, перед этим данный пост занимала Джанет Йеллен.

Президент США сказал, в частности, что американский центробанк должен делать больше для того, чтобы помочь ему стимулировать рост экономики, а также обвинил Китай и Европу в манипулировании собственными валютами.

Евро, который снизился до 13-месячного минимума в начале прошлой недели, во вторник укрепил позиции.

Единая валюта выросла на 0,36 процента до $1,15225, поднимаясь ранее вплоть до отметки $1,1544.

Австралийский доллар подорожал на 0,13 процента до $0,7350.