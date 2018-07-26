Доллар слабо дешевеет к евро и иене

В ходе сегодняшних азиатских торгов курс доллара США продолжает демонстрировать слабую отрицательную динамику после снижения по итогам предыдущего дня.

Президент США Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкера договорились взять паузу во введении новых пошлин и, чтобы разрешить противоречия, провести переговоры об отмене торговых барьеров, субсидий, договориться по пошлинам на сталь и алюминий. Д.Трамп заявил, что благодаря договоренностям наступает "новая эра" в отношениях между США и ЕС.

В то же время перемирие в торговом конфликте с ЕС позволит США сконцентрировать свои усилия на Китае, который Вашингтон считает главным нарушителем правил международной торговли.

Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на очередном заседании Европейского центрального банка и пресс-конференции его главы Марио Драги, в ходе которой он может озвучить перспективы изменения денежно-кредитной политики. Кроме того, ЕЦБ может обновить прогнозы экономики еврозоны, отмечает MarketWatch.

По состоянию на 9:28 евро подорожал до $1,1740 против $1,1729 на закрытие прошлой сессии.

В паре с японской нацвалютой курс евро на то же время снизился до 129,86 иены по сравнению со 130,16 иены в предыдущий рабочий день.

За доллар к 9:28 давали 110,62 иены против 110,98 иены в среду.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, уменьшился на 0,1%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, опустился на 0,02%.

Народный банк Китая поднял курс юаня в четверг на 0,6%, что стало максимальным повышением за последние три недели. Доллар стоит 6,7762 юаня против 6,7697 юаня на закрытие торгов в среду.