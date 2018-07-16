Доллар дешевеет к евро, но дорожает к иене

Доллар США дешевеет относительно евро на торгах в понедельник и дорожает по отношению к иене.

Внимание рынка на этой неделе направлено на заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла: во вторник он выступит в банковском комитете Сената, а в среду - в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса.

Полугодовой отчет о кредитно-денежной политике, обнародованный Федрезервом в пятницу, показал, что американский центробанк оптимистично оценивает перспективы экономики, не слишком обеспокоен угрозой торговых споров и намерен продолжать повышение базовой процентной ставки.

Рост аппетита к риску на этом фоне привел к сокращению спроса на активы "тихой гавани", пишет газета Financial Times. Иена на прошлой неделе подешевела на 1,7% относительно американской валюты и продолжает ослабляться в понедельник.

Стоимость евро к доллару по соятонию на 9:21 мск увеличилась до $1,1696 с $1,1685 по итогам торгов в пятницу.

Курс доллара к иене поднялся в ходе торгов до 112,42 иены против 112,38 иены в пятницу. Евро вырос к иене до 131,50 иены по сравнению с 131,32 иены на закрытие предыдущей сессии.

Курс юаня к доллару поднялся на 0,1%, до 6,6866 юаня/$1 по сравнению с 6,6916/$1 на закрытие предыдущих торгов после публикации статданных из КНР.