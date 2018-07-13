Доллар вблизи пика 10 дней на фоне роста доходности госбондов США

Доллар торговался вблизи 10-дневного пика в пятницу на фоне подъема доходности госбондов США в связи с ожиданиями ускорения темпов инфляции.

Доходность американских гособлигаций выросла после того, как данные о потребительских ценах в четверг указали на постепенное усиление инфляционного давления, что может позволить Федрезерву повысить ставки еще два раза до конца 2018 года.

Индекс доллара к корзине основных валют вырос на 0,1 процента до 94,921, торгуясь вблизи максимума 10 дней, достигнутого накануне.

С начала недели индекс прибавил 0,9 процента.

К иене доллар торговался на уровне 112,62 после подъема до шестимесячного пика в 112,775 иены. С начала недели доллар подорожал к иене примерно на 2 процента - это сильнейший недельный подъем с середины сентября.

Евро подешевел на 0,1 процента до $1,1654, продолжив снижаться с пика трех с половиной недель в $1,17905, достигнутого в понедельник. Единая европейская валюта снизилась на 0,6 процента с начала недели.

Австралийский доллар торговался без резких колебаний на уровне $0,7414 после снижения более чем на 1 процент в середине недели на фоне опасений о торговой войне Китая и США.

Фунт стерлингов сбавил 0,3 процента до $1,3171 на фоне сохраняющихся тревог инвесторов в связи с отставкой двух британских министров.

С начала недели фунт потерял 0,85 процента.